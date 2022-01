Ο Ντάνι Άλβες γράφει ιστορία με την αποψινή του συμμετοχή στην αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με την Ρεάλ Μαδρίτης, αφού έγινε ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται ποτέ στην ιστορία των «Clasico».

Ο Βραζιλιάνος αμυντικός σε ηλικία 38 ετών και 251 ημερών, ξεπέρασε τον τερματοφύλακα Χοσέ Μανουέλ Πίντο, ο οποίος είχε υπερασπιστεί την εστία της Μπαρτσελόνα το 2014, όντας σε ηλικία 38 ετών και 159 ημερών.

Την σχετική λίστα με τους γηραιότερους ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί σε ντέρμπι μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα συμπληρώνουν για λογαριασμό της «βασίλισσας» οι Πάκο Μπούγιο, ο οποίος αγωνίστηκε σε ηλικία 38 ετών και 28 ημερών και σπουδαίος Αλφρέντο Ντι Στέφανο σε ηλικία 37 ετών και 164 ημερών.

