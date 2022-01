Ο Κλέι Τόμπσον επέστρεψε στην ενεργό δράση έπειτα από 940 ημέρες και στις δηλώσεις του μίλησε για τη σημασία τού να μη λαμβάνεις τίποτα ως δεδομένο, με αφορμή το ντεμπούτο του στη φετινή σεζόν με τους Γουόριορς κόντρα στους Καβαλίερς.

Ο σούτινγκ γκαρντ των Πολεμιστών, μιλώντας στο θρύλο της ομάδας και μέλος της Dream Team Κρις Μάλιν, κόμπιασε μερικές φορές, προσπαθώντας να ελέγξει τα συναισθήματά του και βούρκωσε.

«Ήταν ξεχωριστό, δεν πρόκειται να το ξεχάσω, μακάρι να μπορέσω να το ζήσω ξανά. Και μόνο που άκουσα τον εκκωφαντικό θόρυβο από το κοινό. Είναι δύσκολο να το εκφράσεις με λόγια. Είναι μια ξεχωριστή στιγμή για εμένα και τους συμπαίκτες μου, την οικογένειά μου. Γίνομαι συναισθηματικός που το συζητάω, αλλά ήταν απίστευτο. Τα δύο τελευταία χρόνια με δίδαξαν να μην παίρνω ως δεδομένο αυτό που κάνουμε. Όταν μπορούμε να το κάνουμε μπροστά σε τέτοιους φιλάθλους και να το κάνω επί 10 χρόνια τώρα, είναι πραγματική ευλογία» τόνισε ο 31χρονος άσος.

«Δε σούταρα όσο καλά θα ήθελα, αλλά και μόνο που μπορώ να δω ξανά το όνομά μου στη στατιστική είναι σημαντικό για μένα» πρόσθεσε, ενώ έδειξε πόσο πιστεύει τους φετινούς Γουόριορς για να φθάσουν έως το τέλος της διαδρομής.

«Είμαι τόσο ενθουσιασμένος για την υπόλοιπη σεζόν. Έχουμε εξαιρετική ομάδα. Όταν θα δουλέψουν φουλ οι μηχανές, δε νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιος που θα μας σταματήσει» ανέφερε.

Klay Thompson’s emotional description of what tonight meant to him after his long journey back. pic.twitter.com/bkQHbqRY70

— NBA (@NBA) January 10, 2022