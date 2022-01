Ένας από τους κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών στο ΝΒΑ και πρώην παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς, ο Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ, υποκλίθηκε στον τωρινό ηγέτη των «ελαφιών», Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της λίγκας, τόνισε πως ο «Greek Freak» είναι απίθανος αφού έχει ικανότητες από όλες τις θέσεις του μπάσκετ και όλα αυτά σε συνδυασμό με το μεγάλο ύψος του, κάτι που τον κάνει ασταμάτητο.

Η δήλωση του Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ:

«Όταν τον είδα να παίζει για πρώτη φορά, έδινε πάσες πίσω από την πλάτη και αναρωτιόμουν που τα είχε μάθει όλα αυτά. Ο μοναδικός που είχα δει να κάνει ανάλογα πράγματα ήταν ο Ερλ Μονρό. Έβλεπε όλο το γήπεδο.

Ο Γιάννης δεν χρειάζεται καν να το δει… Βλέπω έναν τύπο με μπόι 2.10 μέτρα ο οποίος έχει ικανότητες σέντερ, φόργουορντ και γκαρντ. Είναι απίθανος…».

In the words of Kareem, «He’s pretty amazing.»

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 9, 2022