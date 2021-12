Ο τεχνολογικός και βιομηχανικός κόμβος της Σιάν στην Κίνα κατέγραψε σήμερα πάνω από 100 νέα κρούσματα COVID-19, ανεβάζοντας τον απολογισμό των μολύνσεων τοπικής μετάδοσης στο υψηλότερο επίπεδο για οποιαδήποτε κινεζική πόλη φέτος.

Η Σιάν ανακοίνωσε 155 νέα κρούσματα τοπικής μετάδοσης για τις 29 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τοπικά στοιχεία. Αυτό ανεβάζει τον αριθμό των τοπικών μολύνσεων σε πάνω από 1.100 από τότε που ξεκίνησε η έξαρση στις 9 Δεκεμβρίου και ανάγκασε τις αρχές να θέσουν την πόλη των 13 εκατομμυρίων κατοίκων σε lockdown.

Παρά τον χαμηλό απολογισμό κρουσμάτων συγκριτικά με εστίες σε πολλές πόλεις σε όλο τον κόσμο, αξιωματούχοι της Σιάν έχουν επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς στις μετακινήσεις εντός και εκτός πόλης από τις 23 Δεκεμβρίου, καθώς το Πεκίνο απαιτεί κάθε έξαρση να τίθεται γρήγορα υπό περιορισμό.

China is sending over a hundred #Military personnel to the city of #Xian. The northern Chinese city is currently under what’s being called the strictest lockdown since Wuhan.

🔥WATCH HERE👉https://t.co/46setbOFfk pic.twitter.com/z1Yl32j5dw

— China in Focus – NTD (@ChinaInFocusNTD) December 29, 2021