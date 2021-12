Συμπλοκές ξέσπασαν σήμερα στο κοινοβούλιο στην Κένυα μεταξύ βουλευτών, κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης για ένα αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο για τα πολιτικά κόμματα, ενόψει των γενικών εκλογών που προβλέπονται για τον επόμενο Αύγουστο.

Τουλάχιστον δύο βουλευτές αντήλλαξαν γροθιές και η συνεδρίαση διακόπηκε από τον πρόεδρο της κάτω βουλής, σύμφωνα με τις εικόνες που μετέδωσε τηλεοπτικό δίκτυο της Κένυας.

A fight has broken out in Kenya’s parliament as members held a session on the Political Parties Bill. The proposed legislation seeks to legalise political party coalitions and restrict their registration to six months to a general election #NTVNews

— NTV UGANDA (@ntvuganda) December 29, 2021