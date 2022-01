Ελληνικό χρώμα θα έχει η αναμέτρηση της Νόριτς με την Κρίσταλ Πάλας για την 19η αγωνιστική της Premier League (17:00), καθώς τόσο ο Δημήτρης Γιαννούλης όσο και ο Χρήστος Τζόλης βρίσκονται στις αρχικές επιλογές του προπονητή των φιλοξενούμενων, Ντιν Σμιθ.

Οι δύο συμπατριώτες μας ξεκινούν στην αρχική 11άδα των Καναρινιών και θα προσπαθήσουν να βοηθήσουν την ομάδα τους να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, αφού μετράει τέσσερις σερί ήττες. Η Νόριτς θέλει να «ανασάνει» βαθμολογικά, καθώς βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας της Premier League, έχοντας μόλις 10 βαθμούς σε 18 αναμετρήσεις.

Η ομάδα των Γιαννούλη και Τζόλη, που θα έχουν στενή συνεργασία καθώς αμφότεροι βρίσκονται στην αριστερή πλευρά των Καναρινιών, είναι στον… πάτο της βαθμολογίας και βρίσκεται στο -3 από την 17η θέση και την Νόριτς, η οποία όμως έχει δύο ματς λιγότερα.

🚨 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🚨

▪️ Byram, Giannoulis, Sorensen in defence

▪️ Lees-Melou, Idah and Tzolis into the attack

▪️ Aarons, Cantwell and Pukki missing through injury and illness#NCFC | #CRYNOR pic.twitter.com/z0DWsXhitT

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) December 28, 2021