Φοιτήτρια στη Γιούτα των ΗΠΑ, η 19χρονη Μάντελιν Άλεν, γνώρισε τον 39χρονο Μπρεντ Νιλ Μπράουν στο διαδίκτυο με αποτέλεσμα να περάσει μια συγκλονιστική περιπέτεια, ενώ είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη.

Η άτυχη φοιτήτρια επί 5 ολόκληρες κρατούταν παρά τη θέλησή της από τον άνδρα που γνώρισε online πριν τελικά να εντοπιστεί από τις Αρχές στο υπόγειο του σπιτιού του και να διασωθεί.

Σύμφωνα με τη New York Post, που επικαλείται πληροφορίες από την τοπική Αστυνομία, η 19χρονη διασώθηκε αργά το περασμένο Σάββατο, περίπου πέντε μέρες μετά που εξαφανίστηκε από τη φοιτητική εστία όπου διέμενε.

Το κορίτσι βρέθηκε γυμνό, τρομοκρατημένο και «καλυμμένο από κάρβουνα» μέσα στο υπόγειο του 39χρονου, ο οποίος επιχείρησε πιθανώς να την κρύψει με αυτόν τον τρόπο από τους αστυνομικούς που έφτασαν στην πόρτα του και ρωτούσαν για εκείνη.

#MadelynAllen left her dorm at 9:22 December 13th in Ephraim, Utah. She may experiencing a mental health crisis. Authorities believe she has left the Ephraim area.

Spread the word 📣#AWARENESS MATTERS!! pic.twitter.com/PtpOTxA5sG

