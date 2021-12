Ο πρώην τεχνικός των Γιαννούλη και Τζόλη, Ντάνιελ Φάρκε αναμένεται να διαδεχθεί τον Σεργκέν Γιαλτσίν στον πάγκο της Μπεσίκτας. Η τούρκικη ομάδα τερμάτισε στη τελευταία θέση του τρίτου ομίλου του Champions League χωρίς πόντο, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα o Γιαλτσίν να υποβάλλει την παραίτηση του η οποία έγινε δεκτή από την διοίκηση των «αετών».

Ωστόσο όπως φαίνεται οι άνθρωποι της Μπεσίκτας δεν άργησαν να βρουν τον αντικαταστάτη του Τούρκου τεχνικού, με τον Γερμανό Ντάνιελ Φάρκε να είναι ο «εκλεκτός» για τον πάγκο της ομάδας.

Οι αποφάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες 48 ώρες, ενώ πρόκειται να υπογράψει πολυετές συμβόλαιο. Ο 45χρονος Γερμανός βρισκόταν από την 1η Ιουλίου του 2017 έως τις 6 Νοεμβρίου του 2021 στη Νόριτς, όπου προπόνησε και τους Τζόλη και Γιαννούλη. Στην Αγγλία βρέθηκε σε 208 παιχνίδια με 88 νίκες, 47 ισοπαλίες και 73 ήττες.

