Η Λίβερπουλ ήταν η μεγάλη νικήτρια στο τοπικό ντέρμπι με την Έβερτον, και μάλιστα «πάτησε» τα Ζαχαρωτά με τεσσάρα (1-4).

Αυτά τα αποτελέσματα… φτιάχνουν πολύ τον κόσμο, ο οποίος έσπευσε να αποθεώσει τον Γιούργκεν Κλοπ με τη λήξη της αναμέτρησης.

Ο γερμανός τεχνικός ανταπέδωσε, ενώ μάλιστα στο τέλος ξέσπασε σε έξαλλους πανηγυρισμούς μπροστά στους φίλους της ομάδας του.

Δείτε εδώ τους έξαλλους πανηγυρισμούς του Γιούργκεν Κλοπ για την εμφατική νίκη των Ρεντς επί των συμπολιτών τους.

