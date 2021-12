Διαστημική. Ανεπανάληπτη. Εξωπραγματική. Στερεύουν τα επίθετα για τη φετινή Λίβερπουλ. Τη Λίβερπουλ που θυμίζει την πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2019 και την πρωταθλήτρια Αγγλίας του 2020.

Μία ομάδα με αρχή, μέση και τέλος. Που έχει τους πάντες μέσα στο παιχνίδι. Με την επίθεση της ωστόσο να πρωταγωνιστεί ξανά και να «τρομοκρατεί» την κάθε αντίπαλη άμυνα, έχοντας σε δαιμονιώδη κατάσταση τα επιθετικά της «γρανάζια».

Και μέσα σε όλα βρίσκεται φυσικά και ο Κώστας Τσιμίκας που φέτος δείχνει ένας εντελώς διαφορετικός ποδοσφαιριστής, πιο ώριμος από ποτέ. Ο «Τσίμι» έχει αρπάξει από τα… μαλλιά όλες τις ευκαιρίες που του έχει δώσει ο Γιούργκεν Κλοπ και έχει καταφέρει να βάλει το όνομα του μέσα στους πιο φορμαρισμένους ποδοσφαιριστές των «κόκκινων» μέσα στη σεζόν.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ βλέπει συνεχώς να του πλέκει το εγκώμιο ο Γιούργκεν Κλοπ, ενώ παράλληλα είναι και μέσα στα αγαπημένα πρόσωπα της εξέδρας, καθώς ουκ ολίγες φορές οι φίλαθλοι της Λίβερπουλ έχουν αποθεώσει τον πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού μέσα στα social media.

Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως το «γούρι» του Γερμανού τεχνικού, καθώς και στα οχτώ παιχνίδια που έχει παίξει βασικός, η Λίβερπουλ έχει νικήσει και μάλιστα χωρίς καν να δεχτεί κάποιο γκολ!

Kostas Tsimikas is Liverpool’s good luck charm 🇬🇷🍀 pic.twitter.com/gJuxAt64Ke — ESPN FC (@ESPNFC) November 24, 2021

Η περίπτωση του «Τσίμι» αποτελεί ένα ακόμα αποδεικτικό στοιχείο της τρομερής χημείας που υπάρχει στο «κόκκινο» στρατόπεδο του Κλοπ. Μία ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης που βάζει όλα τα πρόσωπα μέσα στο παιχνίδι.

Απόδειξη; Η απίθανη επιθετική επίδοση του κλαμπ μέχρι στιγμής. Νούμερα που «ζαλίζουν», που τρομάζουν, που… τρομοκρατούν!

Με τη χθεσινή της τεσσάρα στο «Γκούντισον Παρκ», η Λίβερπουλ έφτασε τα 43 γκολ μονάχα στην Premier League. 43 γκολ. Σε 14 αγωνιστικές! Επίδοση από άλλον πλανήτη, που μονάχα οι Centurions του Πεπ Γκουαρντιόλα ξεπερνούν, καθώς σε τόσες αγωνιστικές η Σίτι είχε μόλις ένα γκολ παραπάνω.

Goals after 14 games:

1. Man City 17/18 – 44 goals

*2. Liverpool 21/22 – 43 goals*

3. Man City 13/14 – 40 goals

4. Man City 19/20 – 39 goals

5. Chelsea 09/10 – 36 goals

6. Liverpool 13/14 – 30 goals. — 🇵🇸 (@LFCHadouken) December 1, 2021

Ο μέσος όρος των τερμάτων που σκοράρει αυτή τη στιγμή το σύνολο του Κλοπ είναι στα τρία γκολ ανά παιχνίδι. Και μάλιστα χθες κατάφερε να γράψει ένα μοναδικό ρεκόρ, καθώς έγινε η μοναδική αγγλική ομάδα που έχει σημειώσει τουλάχιστον δύο γκολ σε 18 συνεχόμενα παιχνίδια, ενώ από το ξεκίνημα της σεζόν, μονάχα απέναντι στην Τσέλσι δεν μπόρεσε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα πάνω από μία φορά!

𝗥𝗲𝗰𝗼𝗿𝗱 𝗯𝗿𝗲𝗮𝗸𝗲𝗿𝘀 💫 We are the first top-flight team in English football history to score two or more goals in 18 successive games in all competitions 🔥⚽️ pic.twitter.com/myo0wzzlcp — Liverpool FC (@LFC) December 2, 2021

Liverpool become the first English top-flight team to score twice or more in 18 consecutive matches in all competitions. ⚽️⚽️#UCL pic.twitter.com/hUKwqWhm5m — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 1, 2021

Have Liverpool scored multiple goals this season? Yes

Yes

No (vs Chelsea)

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes J̶u̶g̶g̶e̶r̶n̶a̶u̶t̶s̶ Jürgenauts. 😤 pic.twitter.com/eyGIdrdF0j — Squawka Football (@Squawka) December 1, 2021

Φυσικά, τα 43 γκολ που έχει σκοράρει, είναι τα περισσότερα που έχει βάλει κάποια ομάδα στα πέντε μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Παράλληλα, τα 25 εξ αυτών τα έχει σκοράρει σε μόλις επτά εκτός έδρας παιχνίδια. Κάτι αντίστοιχο είχε να συμβεί από τη σεζόν 1960/61 όταν το είχε κάνει η Μπέρνλι!

43 & 25 – Liverpool have scored 43 league goals this season, more than any other side within Europe’s big five leagues (Bayern Munich, 42). 25 of those have come away from home, which after seven matches is the most in the top-flight since Burnley back in 1961-62 (25). Galore. pic.twitter.com/gUI0jSTTeZ — OptaJoe (@OptaJoe) December 1, 2021

Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτήν την απίστευτη επιθετική μηχανή της Λίβερπουλ, έχει -ποιος άλλος- ο Μο Σαλάχ που για άλλη μία σεζόν «σπάει» τα κοντέρ, έχοντας αυτή τη στιγμή 19 γκολ σε 19 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

FT: Everton 1-4 Liverpool 19 goals in 19 games for Mo Salah 🇪🇬👑 pic.twitter.com/4EoVsMd5F7 — Football on BT Sport (@btsportfootball) December 1, 2021

Σε τρομερή κατάσταση βρίσκεται και ο Ντιόγκο Ζότα, ο οποίος σκόραρε και στο χθεσινό ντέρμπι με την Έβερτον, έχοντας τέσσερα γκολ στα τρία τελευταία του παιχνίδια κόντρα στα «ζαχαρωτά», τη Σαουθάμπτον και την Άρσεναλ!

Diogo Jota has scored in each of his last three Premier League games for Liverpool: ⚽️ vs Arsenal

⚽️⚽️ vs Southampton

⚽️ vs Everton The Reds’ number nine. pic.twitter.com/0IQe7gpL12 — Squawka Football (@Squawka) December 1, 2021

Με τους ρυθμούς που κινείται αυτή τη στιγμή η Λίβερπουλ, όλα δείχνουν πως θα καταφέρει να σπάσει το απόλυτο ρεκόρ με τα γκολ στην Premier League το οποίο κατέχει η Σίτι από τη σεζόν 2017/18, όταν είχε σκοράρει συνολικά 106 φορές στο πρωτάθλημα.

Ο Κλοπ αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει να «χώσει» σχεδόν όλους τους ποδοσφαιριστές του στο σκοράρισμα, καθώς σε κάθε παιχνίδι βγάζει και έναν νέο διαφορετικό σκόρερ!

Με βάση τους υπολογισμούς, οι reds θα ολοκληρώσουν τη σεζόν έχοντας πετύχει 115 γκολ! Φυσικά η αριθμητική δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο στο ποδόσφαιρο, ωστόσο με τη φετινή Λίβερπουλ ακόμα και αυτό μοιάζει πιθανό να συμβεί.