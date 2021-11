Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δεκάδες παγιδεύτηκαν έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σήμερα σε ανθρακωρυχείο στην περιοχή Κεμέροβο της Σιβηρίας στη Ρωσία, σύμφωνα με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών και τις τοπικές αρχές, ενώ διεξάγεται επιχείρηση διάσωσης χάρη στην οποία έχουν ήδη σωθεί περισσότεροι από 200 άνθρωποι.

Στο ορυχείο Λιστβγιαζνάγια βρισκόντουσαν 285 άνθρωποι όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, σύμφωνα με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών της Ρωσίας, και 236 έχουν διασωθεί και μεταφερθεί στην επιφάνεια. Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Σεργκέι Τσιβίλεφ αναφέρει στον λογαριασμό του στο Telegram ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 43 τραυματίστηκαν, δύο από τους οποίους βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με πρακτορεία ειδήσεων.

