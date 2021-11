Μέσα σε μια νύχτα, η Αίγυπτος γέμισε σκορπιούς. Περισσότεροι από 500 κάτοικοι της πόλης Ασουάν, στα νότια της χώρας, τσιμπήθηκαν από τα έντομα, που ξεβράστηκαν λόγω των καταιγίδων από τις υπόγειες σπηλιές τους στην έρημο.

Είχε προηγηθεί πολυήμερη κακοκαιρία, με χαλάζι και καταιγίδες που έφεραν πλημμύρες στην περιοχή. Οι σκορπιοί εκτοπίστηκαν από τα λαγούμια τους και παρασύρθηκαν από τα βρόχινα νερά μέχρι τα χωριά, όπως αναφέρει ο αιγυπτιακός ειδησεογραφικός οργανισμός Mada.

TEMPESTADE E INUNDAÇÕES CAUSAM INFESTAÇÃO DE ESCORPIÕES NO EGITO (PARTE 01) – Devido as fortes tempestades que caíram em #Aswan, no #Egito, neste fim de semana, casas foram invadidas por uma infestação de #escorpioes de cauda gorda os mais perigosos e mortais. #Egypt #StormEgypt pic.twitter.com/cuCW3QwlEM

