Λίγες ημέρες πριν, η 95χρονη Βασίλισσα Ελισάβετ δήλωσε ότι δεν αποδέχεται τον τίτλο «Oldie of the Year» γιατί αισθάνεται πολύ νέα!

«Η Βασίλισσα πιστεύει ότι σημασία έχει πόσο χρονών νιώθεις, όχι πόσο χρονών είσαι, οπότε δε θεωρεί ότι έχει το κατάλληλο προφίλ για να τιμηθεί ως «Oldie of the Year» δήλωσε ο Tom Laing-Baker, ο προσωπικός γραμματέας της Βασίλισσας Ελισάβετ.

Λίγο αργότερα όμως, η προγραμματισμένη επίσκεψη της βασίλισσας στη Βόρειο Ιρλανδία ματαιώθηκε αιφνιδίως. Το παλάτι διαβεβαίωνε ότι η Βασίλισσα βρισκόταν στο κάστρο του Ουίνδσορ γιατί έπρεπε να ξεκουραστεί, σύμφωνα με τις εντολές των γιατρών της.

Σύμφωνα όμως με τα ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών, τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για προσπάθεια παραπλάνησης των Βρετανών πολιτών για την πορεία της υγείας της Βασίλισσας Ελισάβετ καθώς το απόγευμα της Τετάρτης που έγινε η ακύρωση του ταξιδιού στην Βόρεια Ιρλανδία, η Βασίλισσα δεν βρισκόταν στο κάστρο του Ουίνδσορ αλλά στο ιδιωτικό νοσοκομείο King Edward VII στο Λονδίνο για εξετάσεις.

Αφού πέρασαν τουλάχιστον 24 ώρες από την εισαγωγή της Βασίλισσας στο Νοσοκομείο, και ενώ το παλάτι είχε δώσει επίσημη ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία «Η Βασίλισσα είναι πολύ καλά στην υγεία της και στέλνει τους πιο θερμούς χαιρετισμούς της» από το παλάτι του Oυίνσδορ, άρχισαν να διαρρέουν πληροφορίες στα βρετανικά μέσα ότι η βασίλισσα βρίσκεται στο νοσοκομείο, αναγκάζοντας το παλάτι να ανακοινώσει εκ των υστέρων, ότι η βασίλισσα εισήχθη σε ιδιωτικό νοσοκομείο για να υποβληθεί σε σειρά εξετάσεων και διανυκτέρευσε εκεί.

Δεν υπήρξε καμία περαιτέρω διευκρίνηση και αυτό όπως ήταν αναμενόμενο προκάλεσε ανησυχία για την υγεία της βασίλισσας.

Να σημειωθεί πως η Ελισάβετ είχε εισαχθεί ξανά σε νοσοκομείο το 2013.

Είναι ξεκάθαρη η προσπάθεια του παλατιού να αποκρύψει την πορεία της υγείας της Βασίλισσας, κάτι που θεωρείται πως υπονομεύει την εμπιστοσύνη του λαού στην μ0ναρχία. Το γεγονός πως η βασιλική σημαία κυμάτιζε στο Κάστρο του Ουίνδσορ την Τετάρτη και ενώ η μονάρχης βρισκόταν στο νοσοκομείο θεωρείται μια ακόμα προσπάθεια να μην αποκαλυφθεί η είδηση, αφού η σημαία εκπροσωπεί την βασίλισσα και κυματίζει όταν εκείνη είναι παρούσα σε μία από τις επίσημες κατοικίες της.

«Η εμπιστοσύνη των μέσων ενημέρωσης στην εγκυρότητα των υπεύθυνων Επικοινωνίας του παλατιού έχει δοκιμαστεί εξαιρετικά από την αποτυχημένη προσπάθεια να αποκρύψουν το γεγονός πως η βασίλισσα εισήχθη στο νοσοκομείο. Το παλάτι του Μπάκιγχαμ δεν έχει την πολυτέλεια να έρθει αντιμέτωπο με την κατάρρευση της εμπιστοσύνης (του κοινού), με δεδομένο πως έχει πολλά να αντιμετωπίσει», δήλωσε ο Πίτερ Χαντ, πρώην δημοσιογράφος του BBC.

Στον σάλο που προκλήθηκε το παλάτι απάντησε πως ο χειρισμός του θέματος της εισαγωγής της Βασίλισσας στο νοσοκομείο έγινε για να προστατευτεί η ίδια η Βασίλισσα από την «αχρείαστη δημοσιότητα».

Οι Βρετανοί δεν είναι ικανοποιημένη από αυτή την απάντηση, και οι περισσότεροι φαίνεται πως θεωρούν αυτή την στρατηγική ανέντιμη.

Η υγεία της Βασίλισσας σήμερα

Η Βασίλισσα έλαβε εξιτήριο την Πέμπτη και τώρα, σύμφωνα με το παλάτι, βρίσκεται στο Κάστρο του Ουίνσδορ, χωρίς όμως να υπάρξει καμία παραπάνω πληροφορία.

Με δεδομένο πως το παλάτι δίνει με το σταγονόμετρο τα νέα για την κατάσταση της υγείας της βασίλισσας δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο αν αυτή θα συμμετάσχει στην Σύνοδο κορυφής COP26 για το κλίμα, που θα πραγματοποιηθεί στην Γλασκώβη την 31η Οκτωβρίου. Πηγή από το παλάτι δήλωσε πως στην ατζέντα της Ελισάβετ είναι ακόμα η συμμετοχή της στη Σύνοδο, όμως η παρουσία της θα επιβεβαιωθεί στο εγγύς μέλλον.

Δείτε τα σχόλια του βρετανικού τύπου στο twitter

Concerns after #Queen ‘stayed at hospital to avoid late trip home’, says experthttps://t.co/h6NAXW0bNC pic.twitter.com/sooJZnVVBf — Daily Star (@dailystar) October 23, 2021

#Breaking: Why did palace cover up the truth about the #Queen’s hospital stay? https://t.co/Dp689439f6 — News247WorldPress Breaking (@News247WP_break) October 23, 2021