Οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο ξεκίνησαν ιδανικά τις υποχρεώσεις τους με τη νίκη επί των Νετς και ο Σακίλ Ο’Νιλ παραδέχτηκε πως το ζητούμενο για τον Greek Freak είναι το repeat!

Ο σπουδαίος πρώην σέντερ μίλησε για τους στόχους που έχουν τα ελάφια και προσωπικά ο Έλληνας σούπερ σταρ και ξεκαθάρισε πως μετά την περσινή κατάκτηση ο Γιάννης είναι σε αποστολή και θέλει και δεύτερο δαχτυλίδι.

Ο Σακίλ Ο’ Νιλ σχολίασε τις επιδόσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ξεκαθαρίζοντας πως: «ο Γιάννης είναι σε αποστολή, απέτυχε πολλές φορές όμως πέρσι τα κατάφερε. Δουλεύει πολύ, δουλεύει στο παιχνίδι του και θέλει να το ξανακάνει! Ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, ο καθένας ξέρει τον ρόλο του. Το θέμα είναι να μείνουν υγιείς».

«He’s on a mission… He wants to get it done again.»@SHAQ and Chuck talk Giannis and the Bucks on #InsideTheNBA pic.twitter.com/mHBy6cdhmU

— NBA on TNT (@NBAonTNT) October 20, 2021