«Θεοί, βασιλιάδες, φωτιά και αίμα»!

Το πολυαναμενόμενο prequel του Game of Thrones έχει το πρώτο teaser του και ξέρουμε πολύ καλά ποιος είναι ο αφηγητής του.

Διαρκεί μόλις 1 λεπτό αλλά αρκεί για να ανεβάσει τους παλμούς. Ο αφηγητής Matt Smith ο Πρίγκιπας Daemon Targaryen, που γνωρίσαμε ως Πρίγκιπα Φίλιππο στους πρώτους 2 κύκλους του «The Crown».

Η φωνή του πάντως είναι σίγουρα…βασιλική.

H spin off σειρά «House of the Dragon» βασίζεται στο βιβλίο του George R.R Martin «Fire and Blood» και εκτυλίσσεται 200 χρόνια πριν την πτώση του Οίκου Targaryen παρουσιάζοντας τα γεγονότα που οδήγησαν στον εμφύλιο πόλεμο των Targaryen, γνωστός και ως ο Χορός των Δράκων.

Θα δούμε 10 επεισόδια, κάποια στιγμή μέσα στο 2022, από την πλατφόρμα HBO Max.

Το κοινό περιμένει με ανυπομονησία εδώ και 2 χρόνια, από τότε που ανακοινώθηκε το project. Το trailer δεν αποκαλύπτει πολλές λεπτομέρειες, αλλά βλέπουμε ένα μέρος του cast σε αυτό. Ο Paddy Considine, ο Matt Smith, η Olivia Cooke, η Sonoya Mizuno, ο Steve Toussaint και ο Rhys Ifans.