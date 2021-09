Πέθαναν από κοροναϊό, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, με διαφορά ενός λεπτού. Ο λόγος για ένα παντρεμένο ζευγάρι από το Μίσιγκαν, που νόσησε από κοροναϊό και παρότι ήταν και οι δύο πλήρως εμβολιασμένοι, έχασαν τη μάχη.

Ο 59χρονος Cal Dunham και η 66χρονη σύζυγός του Linda, σύμφωνα με τη Daily Mail, έπασχαν από υποκείμενα νοσήματα, που δεν έχουν γίνει γνωστά.

Couple who were both fully-vaccinated but had underlying health conditions die of COVID just ONE MINUTE apart https://t.co/bggo7mdaSa

— Daily Mail US (@DailyMail) September 28, 2021