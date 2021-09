‘Ενταλμα σύλληψης εναντίον του συντρόφου της Γκάμπι Πετίτο, τον οποίο η αστυνομία αναζητεί επί έξι ημέρες σε σχέση με τον θάνατο της 22χρονης μπλόγκερ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, εξέδωσε χθες το FBI αφού επιβεβαιώθηκε ότι έκανε χρήση της πιστωτικής της κάρτας μετά την εξαφάνισή της.

Εις βάρος του 23χρονου Μπράιαν Λόντρι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης αφού οι ένορκοι του περιφερειακού δικαστηρίου του Γουαϊόμινγκ τον έκριναν ένοχο για παράνομη χρήση της πιστωτικής κάρτας και του PIN της Πετίτο. Ωστόσο, δεν του απαγγέλθηκε κατηγορία για τον θάνατό της.

Συγκεκριμένα, το FBI, στο ένταλμα σύλληψης για τον Λόντρι αναφέρει «δόλια χρήση της πιστωτικής κάρτας της Γκάμπι Πετίτο» και «χρήση μη εξουσιοδοτημένης συσκευής πρόσβασης».

«Παρότι αυτό το ένταλμα επιτρέπει στις αρχές επιβολής του νόμου να συλλάβουν τον κ.Λόντρι, το FBI και οι συνεργάτες μας σε όλη τη χώρα συνεχίζουν να ερευνούν τα γεγονότα και τις συνθήκες της δολοφονίας της κ.Πετίτο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της έρευνας, ειδικός πράκτορας του FBI, Μάικλ Σνάιντερ.

«Κάνουμε έκκληση προς τους πολίτες που τυχόν γνωρίζουν για την εμπλοκή του κ.Λόντρι σε αυτή την υπόθεση ή για το που βρίσκεται τώρα να επικοινωνήσουν με το FBI», είπε.

Με βάση το κατηγορητήριο, ο Λόντρι χρέωσε με τουλάχιστον 1.000 δολάρια την πιστωτική κάρτα της Πετίτο κατά το διάστημα της 30ης Αυγούστου με 1η Σεπτεμβρίου.

Τελευταία φορά που η Πετίτο εθεάθη ζωντανή ήταν στις 24 Αυγούστου. Οι αρχές εκτιμούν ότι δολοφονήθηκε μεταξύ της 27ης και της 30ης Αυγούστου.

Οι Αμερικανοί παρακολουθούν στενά την υπόθεση στα μέσα ενημέρωσης από τότε που η μητέρα της Πετίτο, Νικόλ Σμιτ, κατήγγειλε την εξαφάνισή της, στις 11 Σεπτεμβρίου.

Δέκα ημέρες νωρίτερα ο Λόντρι είχε επιστρέψει από το ταξίδι τους στο σπίτι τους στο Νορθ Πορτ της Φλόριντα χωρίς την ίδια. Το πτώμα της Πετίτο ανακαλύφθηκε την Κυριακή κοντά σε χώρους κατασκήνωσης στα ανατολικά σύνορα του Εθνικού Πάρκου Grand Teton, στο δυτικό Γουαϊόμινγκ.

Οι ιατροδικαστικές αρχές έχουν χαρακτηρίσει ανθρωποκτονία τον θάνατο της Πετίτο, αλλά δεν έχουν αποκαλύψει την αιτία θανάτου της. Η αστυνομία και πράκτορες του FBI, υποστηριζόμενοι από δύτες, αστυνομικά σκυλιά και ελικόπτερα, αναζητούν τον Λόντρι στην περιοχή του Καταφυγίου του Κάρλτον, κοντά στο Νορθ Πορτ, από την περασμένη Παρασκευή όταν οι γονείς του τούς ενημέρωσαν ότι ο 23χρονος είχε πάει εκεί τρεις ημέρες νωρίτερα.

Οι ομάδες έρευνας ολοκλήρωσαν έρευνες έξι ημερών αναζητώντας ίχνη του στην περιοχή όπου υπάρχουν αλιγάτορες και διέκοψαν χθες όταν έπεσε το σκοτάδι, ενώ σήμερα θα επαναλάβουν τις έρευνες.

On September 22, 2021, the U.S. District Court of Wyoming issued a federal arrest warrant for Brian Christopher Laundrie pursuant to a Federal Grand Jury indictment related to Mr. Laundrie’s activities following the death of Gabrielle Petito. pic.twitter.com/SSrBVbAeBs

— FBI Denver (@FBIDenver) September 23, 2021