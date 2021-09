Αναφορές ότι ο αρχηγός της Αλ Κάιντα, Άιμαν Αλ Ζαουαχίρι είναι ζωντανός και, μάλιστα, εμφανίστηκε σε βίντεο για την 11η Σεπτεμβρίου υπάρχουν τις τελευταίες ώρες. Να θυμίσουμε ότι τον τελευταίο χρόνο εμφανίστηκαν σενάρια ότι ο διάδοχος του Οσάμα Μπιν Λάντεν στην ηγεσία της τρομοκρατικής οργάνωσης είχε σκοτωθεί το 2020 σε επιδρομή.

Όμως, πρόσφατα, κυκλοφόρησε η φήμη ότι είναι ζωντανός και κρύβεται σε ασφαλές καταφύγιο των Ταλιμπάν, στο Αφγανιστάν.

Ο ηγέτης της τρομοκρατικής οργάνωσης Αλ Κάιντα, Άιμαν Αλ Ζαουαχίρι φέρεται τώρα να εντοπίζεται σε βίντεο που δημοσιεύθηκε το Σάββατο, στην 20η επέτειο από την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το SITE Intelligence Group, την αμερικανική μη κυβερνητική οργάνωση που παρακολουθεί τις διαδικτυακές δραστηριότητες των ισλαμιστικών τζιχαντιστικών οργανώσεων.

Υπάρχουν, όμως, αμφιβολίες που εγείρονται κατά πόσο το βίντεο των 60 λεπτών είναι πρόσφατο. Αυτό αναφέρει η διευθύντρια του ιστότοπου Ρίτα Κατζ καθώς «δεν αναφέρεται στη νίκη των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν και η αναφορά του στην «αποχώρηση των Αμερικανών από το Αφγανιστάν» ίσως έχει γίνει πριν από τον Φεβρουάριο του 2020», μετά τη Συμφωνία της Ντόχα.

17) Amid rumors of his death, al-Qaeda leader Ayman al-Zawahiri shown in new 60-minute video, this time offering some evidence that he is not dead–particularly, reference to events after December, when rumors of death surfaced. (A speech from March offered no such proof) pic.twitter.com/IXpz6wIZvh

— Rita Katz (@Rita_Katz) September 11, 2021