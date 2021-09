Ανώτερα στελέχη του ισλαμιστικού κινήματος των Ταλιμπάν συναντήθηκαν χθες Κυριακή στην Καμπούλ με τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αρμόδιο για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις, τον Μάρτιν Γκρίφιθς, ο οποίος τους υποσχέθηκε ότι η βοήθεια στον λαό του Αφγανιστάν θα συνεχιστεί, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό τους Σουχάιλ Σαχίν.

Ο μουλάς Αμπντούλ Γανί Μπαράνταρ, ο επικεφαλής του πολιτικού γραφείου των Ταλιμπάν και άλλα στελέχη τους συναντήθηκαν με τον κ. Γκρίφιθς καθώς το Αφγανιστάν βρίσκεται αντιμέτωπο με δυνητικά καταστροφική ανθρωπιστική κρίση εξαιτίας της παρατεταμένης ξηρασίας και της κατάρρευσης της οικονομίας.

«Η αντιπροσωπεία του ΟΗΕ υποσχέθηκε τη συνέχιση της ανθρωπιστικής βοήθειας στον αφγανικό λαό, λέγοντας ότι θα ζητήσει περαιτέρω αρωγή στο Αφγανιστάν κατά τη διάρκεια της επικείμενης συνόδου δωρητριών χωρών», ανέφερε ο Σουχάιλ Σαχίν μέσω Twitter.

1/2

Mullah A. Baradar, Deputy-Amir, IEA for Political Affairs and Head, PO and his delegation met Martin Griffiths, UN Under Secretary General for Humanitarian Affairs at the foreign Ministry in Kabul, today. The UN delegation promised continuation of humanitarian assistance

— Suhail Shaheen. محمد سهیل شاهین (@suhailshaheen1) September 5, 2021