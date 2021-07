Τέσσερις νεκρούς από τις πλημμύρες, που πλήττουν τη δυτική Γερμανία, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Περίπου 30 άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση έξι σπιτιών το βράδυ της Τετάρτης στο δυτικό κρατίδιο της Ρηνανίας-Παλατινάτου στη Γερμανία, εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων και των πλημμυρών, όπως μετέδωσε σήμερα ο τηλεοπτικός σταθμός SWR.

Περίπου άλλα 25 σπίτια αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της κατάρρευσης στην περιοχή Έϊφελ σύμφωνα με το SWR που επικαλέστηκε την τοπική αστυνομία.

#BREAKING : Severe flooding and landslides hit Sauerland area of German state of North Rhine-Westphalia; firefighter confirmed dead in Altena: WDR broadcaster pic.twitter.com/c0bgGpV4s5

#BREAKING: Evacuations underway in western German towns of Leichlingen and Solingen due to severe flash flooding; evacuation orders also issued for parts of Rhein-Sieg-Kreis district as heavy rain continues to threaten local Steinbach dam pic.twitter.com/gs0RWo63SB

