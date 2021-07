Μετά το τέλος του Προολυμπιακού τουρνουά στην Βικτόρια του Καναδά και την ήττα από την Τσεχία στον τελικό ο Ρικ Πιτίνο ανακοίνωσε την αποχώρηση του από την Εθνική ομάδα.

Ο κόουτς Πιτίνο, αφού αποχαιρέτησε τους διεθνείς παίχτες και το επιτελείο της Εθνικής, έκανε μια ανάρτηση στο twitter με την οποία έπλεξε το εγκώμιο, τόσο των παιχτών όσο και των βοηθών του για την συνεργασία που είχαν όλο αυτό το διάστημα.

«Μόλις αποχαιρέτησα τους Έλληνες παίκτες και προπονητές. Συνειδητοποίησα το πρωί πόσο ξεχωριστοί είναι ο καθένας από αυτούς. Θα μου λείψουν εκείνοι και η εκπληκτική προσπάθειά τους. Μέχρι να συναντηθούμε ξανά αδέρφια μου!», ανέφερε στο «τιτίβισμά» του ο Αμερικανός προπονητής.

Just said farewell to my Greek players and staff. I realize this morning how each one of them is so special. Going to miss them and their incredible effort. Til we meet again my brothers!

— Rick Pitino (@RealPitino) July 5, 2021