Τι κι αν στο πρώτο ημίχρονο η Τουρκία είχε επιβάλει το ρυθμό της; Τι κι αν προηγήθηκε ακόμα και με 14 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο; Τι κι αν Καλάθης, Σλούκας, Μήτογλου ήταν… άφαντοι για 20 λεπτά;

Όταν εμφανίστηκαν, η Εθνική πήρε μπροστά, πήρε ψυχολογία, ρυθμό και προβάδισμα, έφθασε σε μια μεγάλη ανατροπή και σε μια τεράστια πρόκριση.

Με 81-63 διέλυσε την Τουρκία και τα ξημερώματα της Δευτέρας απέναντι στην Τσεχία (που νωρίτερα έκανε την έκπληξη με τον Καναδά) θα διεκδικήσει το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Μαέστρος και… εκτελεστής ο Καλάθης, που έβαλε 16 από τους 18 πόντους του στο δεύτερο μέρος.

Υπέροχος ο Παπαγιάννης με 15, μαγικοί Σλούκας και Μήτογλου στο δεύτερο μέρος, κράτησε όρθια την Εθνική ο Λαρεντζάκης στο κακό πρώτο ημίχρονο με τα καλάθια του.

Ξημερώματα Δευτέρας (2.05) ο τελικός με την Τσεχία, για να πάμε Τόκιο.

Κακό το ξεκίνημα

Το ξεκίνημα για την Εθνική ήταν καταστροφικό. Η Τουρκία ξεκίνησε το ματς με δύο έμμεσα τρίποντα και ένα άμεσο από Κορκμάζ και Ιλιασόβα, με την Εθνική να βρίσκει απάντηση με καρφώματα του Παπαγιάννη και τους Τούρκους να προηγούνται με πέντε (9-4).

Η Εθνική είχε πολύ άσχημες αντιδράσεις στο αμυντικό τρανζίσιον και εν γένει στον τρόπο που αμυνόταν, την ώρα που στην επίθεση έσπαζε τα καλάθια με την αστοχία της.

Και με τον Πιτίνο να ψάχνει λύσεις με συνεχείς αλλαγές, αλλά την Εθνική να μη βρίσκει ρυθμό.

Αντίθετα με τους Τούρκους, που με την είσοδο του Σενγκούν βρήκαν πολλούς τρόπους να απειλούν και να ανοίγουν τη διαφορά, η οποία έφθασε στο συν 13 (17-4).

Η Ελλάδα απάντησε με 4-0 σερί μειώνοντας στους 9, αλλά στο φινάλε της πρώτης περιόδου με ένα νέο σερί 5-0 των Τούρκων ήρθε η μεγαλύτερη διαφορά στο ματς με το 22-8 να διαμορφώνεται ως σκορ πρώτης περιόδου.

Την κράτησε ζωντανή ο Λαρεντζάκης

Η Ελλάδα μπήκε καλά στη δεύτερη περίοδο, δείχνοντας πως έχει ξεπεράσει το σοκ και αποφασισμένοι οι διεθνείς να διορθώσουν την άμυνά τους, εκεί απ’ όπου ξεκινούσαν όλα τα προβλήματα.

Η είσοδος του Γιαννούλη Λαρεντζάκη άλλαξε όλη την εικόνα, η Ελλάδα έκανε ένα 5-0 σερί στο ξεκίνημα για το 22-13 και λίγο αργότερα με ένα τρομερό τρίποντο και φάουλ του Λαρεντζάκη μάζεψε τη διαφορά έπειτα από ώρα στους έξι (25-19).

Ο Ιλιασόβα βρήκε μεγάλο τρίποντο από τη γωνία, ο Ντεμίρογλου σκόραρε, με την Τουρκία να φεύγει ξανά με 11 (30-19).

H Εθνική προσπαθούσε με… αίμα να μείνει κοντά στο σκορ, έχοντας τα τρία μεγάλα της αστέρια επί της ουσίας εκτός αγώνα.

Σλούκας, Καλάθης και Μήτογλου ανταγωνίζονταν στα… λάθη και στην αστοχία στο πρώτο μέρος, με την ομάδα του Πιτίνο να κλείνει το ημίχρονο έχοντας μόλις 29% στα σουτ δύο πόντων.

Παρ’ όλα αυτά, τα λάθη των Τούρκων στο φινάλε της δεύτερης περιόδου επέτρεψαν στην Ελλάδα να μείνει κοντά στο σκορ και μέσα στο ματς με τη λήξη του ημιχρόνου, αφού κατάφερε να μειώσει στους εφτά (34-27).

Μαγεία Καλάθη, εκτελεστής Μήτογλου

Το ξεκίνημα της Εθνικής στο δεύτερο μέρος ήταν εκπληκτικό.

Με ένα σερί 10-0 η Εθνική πέρασε πρώτη φορά μπροστά, βγάζοντας… δαγκάνες στην άμυνα και αναγκάζοντας την Τουρκία σε τέσσερα συνεχόμενα λάθη, ενώ επιθετικά τα… βαριά χαρτιά άρχισαν να παίρνουν μπροστά.

Τρίποντα από Σλούκα και Μήτογλου, κατακόρυφη άνοδος από τον Καλάθη και γρήγορο παιχνίδι από τους παίκτες του Πιτίνο, τους έφεραν πρώτη φορά μπροστά με 37-34, με τον Μαχμούτογλου να βρίσκει το δρόμο προς το καλάθι πρώτη φορά στα 3 λεπτά και να ισοφαρίζει με τρίποντο σε 37-37.

Η Ελλάδα συνέχιζε να παίζει καταπληκτική άμυνα και να βρίσκει λύσεις στην επίθεση.

Οι Τούρκοι άρχισαν να σοκάρονται από την αλλαγή εικόνας της Εθνικής, βιάζοντας και ήταν άστοχοι, με τους έλληνες διεθνείς να είναι καταπληκτικοί σε άμυνα και επίθεση.

Η Ελλάδα πήρε τον έλεγχο και το προβάδισμα και έφθασε στο συν εννιά (39-48).

Η διαφορά έφθασε μέχρι και τους δέκα, με την Ελλάδα να γυρίζει… τούμπα όλο το ματς, αλλά στο τελευταίο δίλεπτο η πίεση των Τούρκων και τα λάθη των παικτών του Πιτίνο έριξαν τη διαφορά στους 4 (47-51) και όλα έδειχναν πως πάμε για φινάλε θρίλερ.

Την… ποδοπάτησε και πήγε τελικό

Η Τουρκία δε θα μπορούσε να μην επιστρέψει στο ματς, η αντίδρασή της ήταν αναμενόμενη, οι λύσεις ήρθαν από τον Κορκμάζ, που με δύο τρίποντα στο ξεκίνημα κρατούσε ζωντανή την ομάδα του (53-55), φθάνοντας τους 17 πόντους.

Η Εθνική έπρεπε να χτίσει και πάλι πρώτα από την άμυνά της και αυτό έκανε. Με άμυνα ζώνης βρήκε τη λύση ο Πιτίνο, στην επίθεση… ταΐστηκε ο Παπαγιάννης, που φθάνοντας τους 14 πόντους έστειλε και πάλι τη διαφορά στους εννιά (55-64) πέντε λεπτά πριν από το τέλος.

Από εκεί και έπειτα η Εθνική δεν κοίταξε ποτέ ξανά πίσω της.

Η άμυνά της είχε σοκάρει για τα καλά τους Τούρκους, που προσπαθούσαν με σουτ της απελπισίας να επιστρέψουν, αλλά μάταια.

Το καθαρό μυαλό του Καλάθη, η κλάση του Σλούκα και η εκτέλεση του Παπαγιάννη καθάρισαν οριστικά το ματς, με την Εθνική να φθάνει στο θριαμβευτικό 81-63 και να ετοιμάζεται για το μεγάλο τελικό.

Τα δεκάλεπτα: 22-8, 34-27, 47-51, 63-81

🇬🇷 @Nick_Calathes15 gives Greece the lead late in the third! #FIBAOQT | @HellenicBF

📺: https://t.co/nqwF32w9eH pic.twitter.com/BWaZMjEItH

— FIBA (@FIBA) July 4, 2021