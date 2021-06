Kρίσιμη συνάντηση για θεσμικά ζητήματα του κλάδου αλλά και για τη συνέχιση της διάθεση των self test κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού έχουν αυτή την ώρα υπουργείο Υγείας και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος.

Λίγες ώρες όμως πριν τη συνάντηση ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής ανακοίνωσε πως οι φαρμακοποιοί θα διακόψουν τη δωρεάν χορήγηση των self test τη 19η Ιουνίου. Μάλιστα στην ανακοίνωση γίνεται λόγος και για αναξιοπιστία της τάξεως του 90% των αυτοδιαγνωστικών τεστ.

Από την πλευρά του ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος θεωρεί διασφαλισμένη τη διανομή των self test μέσω των φαρμακείων έως το τέλος του μήνα, αφήνοντας έτσι ανοιχτό το ενδεχόμενο να χρειαστεί και δεύτερη συνάντηση

Η απόφαση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αθηνών να επικαλεστεί την αξιοπιστία των self test σε ετεροχρονισμένο διάστημα, έχει προκαλέσει πολλές απορίες, καθώς έρχεται στην εκπνοή της παράτασης που έχει δοθεί έως τις 19 Ιουνίου.

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής, εκτός από τις αιτιάσεις για την αποτελεσματικότητα των self test, γίνεται λόγος και για καινούργιο… «χαράτσι» που επιβάλλεται στον κλάδο.

«Ο Φ.Σ.Α. εξ αρχής είχε σοβαρές επιφυλάξεις για την αξιοπιστία των self test, τα οποία η κυβέρνηση ήθελε να διακινήσουμε στους πολίτες. Τα στοιχεία πλέον μας επιβεβαιώνουν ότι το 90% των θετικών self test είναι ψευδώς θετικά. Είχαμε σοβαρές αντιρρήσεις επίσης και για την πολιτική της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας, που στηρίζονταν εξ ολοκλήρου στην ατομική ευθύνη των πολιτών» αναφέρουν οι συντάκτες της ανακοίνωσης και συνεχίζοντας συμπληρώνουν: «Η κυβέρνηση σκέφτεται να συνεχίσει αυτήν την αποτυχημένη επιδημιολογική επιτήρηση προτείνοντας ως «αντάλλαγμα» να δει με θετικό μάτι τα χρόνια θεσμικά προβλήματα των φαρμακοποιών, την ίδια ώρα που το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ πήρε απόφαση να μετακυλήσει το claw back των ιατροτεχνολογικών προϊόντων από τις εισαγωγικές εταιρείες στα φαρμακεία. Ουσιαστικά όχι μόνο δεν επιβραβεύουν την προσπάθεια και την ταλαιπωρία των φαρμακείων αλλά τους βάζουν και καινούργιο χαράτσι. Για τους παραπάνω λόγους ο Φ.Σ.Α. δεν μπορεί να συνεχίσει να διαθέτει τα self test».