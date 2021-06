Η Ουγγαρία υιοθέτησε σήμερα νόμο που απαγορεύει την «προώθηση» της ομοφυλοφιλίας σε ανήλικους, προκαλώντας την ανησυχία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ώρα που η κυβέρνηση του Βίκτορ Ορμπάν κλιμακώνει την επίθεση κατά της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ.

Η τροπολογία εγκρίθηκε από 157 βουλευτές κατά την διάρκεια συνεδρίασης που μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση.

🏳️‍🌈🇭🇺157 Hungarian MPs just voted to legally equal LGBTIQ people to pedophiles.

👉They want to silence the LGBTIQ-community, and declare them second-class citizens by copy-pasting a Russian law.

🇪🇺I call @eucopresident @EUCouncil to convene a session to implement sanctions. pic.twitter.com/jkXkc5k7PC

— Rémy Bonny 🏳️‍🌈🇪🇺 (@RemyBonny) June 15, 2021