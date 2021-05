Το πρώτο σχόλιο σχετικά με την «κρατική αεροπειρατεία» στο αεροσκάφος της Ryanair και τη σύλληψη του Ρομάν Προτάσεβιτς έκανε ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, ενώ οι επικρίσεις από τη διεθνή κοινότητα συνεχίζονται.

Ο Λουκασένκο κατήγγειλε πως η Δύση αρνείται την έρευνα σχετικά με το συμβάν, ενώ επέμεινε πως η χώρα του λειτούργησε σε βάση τη διεθνή νομοθεσία, αφήνοντας δε εννοηθεί πως πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που δεν… έπεσε το αεροπλάνο.

«Έδρασα νομότυπα, προστάτευα τον λαό μου, έδρασα με βάση τους διεθνείς νόμους. Το αεροσκάφος εξετράπη κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο ενέργειας της Λευκορωσίας (NPP). Τι θα γινόταν εάν το σύστημα ελέγχου του NPP ετίθετο σε πλήρη συναγερμό;» διερωτήθηκε.

Ο ίδιος κατήγγειλε πως όσοι επιθυμούν το κακό της Λευκορωσίας έχουν προχωρήσει από τη διοργάνωση διαδηλώσεων στην προσπάθεια «στραγγαλισμού».

Μάλιστα, σημείωσε πως τα εν λόγω άτομα, εντός και εκτός χώρας, έχουν «αλλάξει τις μεθόδους δράσεις τους κατά του κράτους» και τόνισε πως «έχουν καταπατήσει πολλές κόκκινες γραμμές, έχουν ξεπεράσει τα όρια της κοινής λογικής και τις ανθρώπινης ηθικής».

Τόνισε, επίσης, ότι όσοι επικρίνουν το Μινσκ «εγκαταλείπουν την κοινή λογική και την ηθική» και έχουν επιδοθεί σε έναν νέο, υβριδικό πόλεμο κατά της Λευκορωσίας.

