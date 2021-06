Νέος προπονητής της Βαλένθια θα πρέπει να θεωρείται ο Χοσέ Μπορδαλάς. Σύμφωνα με τα Μέσα της Ισπανίας, ο 57χρονος τεχνικός θα αποχωρήσει από τη Χετάφε, καθώς φέρεται να έχει ήδη δώσει τα χέρια με τις «νυχτερίδες» και αναμένεται να βρεθεί αύριο στα γραφεία της ομάδας για να κλειδώσει το deal.

Όπως αναφέρει η DeportsesCopeValencia, η Βαλένθια χρειάστηκε να τα βρει τόσο με τον ίδιο τον Μπορδαλάς, όσο και με τη Χετάφε, καθώς ο 57χρονος είχε συμβόλαιο με την ομάδα της Μαδρίτης που τον κρατούσε στην πρωτεύουσα έως το καλοκαίρι του 2022.

Έτσι, ο Μπορδαλάς θα ταξιδέψει αύριο το πρωί για να υπογράψει το συμβόλαιο με την καινούργια του ομάδα.

🚨José Bordalás 🇪🇸 will leave Getafe to join Valencia as head coach. Both clubs have reached an agreement. Bordalás is expected to travel to Valencia tomorrow. [@DepCOPEValencia] #Getafe #Valencia pic.twitter.com/l0kbG3T5mS

— RouteOneFootball (@Route1futbol) May 25, 2021