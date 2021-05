Η πρώτη μεγάλη φωτιά της… αντιπυρικής σεζόν είναι εδώ και μαίνεται ανεξέλεγκτη στην Κορινθία.

Σε μια δύσκολη μάχη με τις φλόγες, ρίχτηκαν από αργά το βράδυ της Τετάρτης οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε στον Σχίνο Λουτρακίου.

Η κατάσταση είναι τέτοια, με τον καπνό και τις στάχτες να φτάνουν μέχρι το Λεκανοπέδιο τις πρωινές ώρες της Πέμπτης. Το γεγονός ότι ο καπνός έχει «σκεπάσει» τον ουρανό σε πολλές περιοχές της Αττικής δείχνει το μέγεθος της φωτιάς.

Σε έκτακτη ανακοίνωσή του, το Forecast Weather Greece καλεί τους κατοίκους σε αρκετές περιοχές να κλείσουν τα παράθυρά τους εξαιτίας του καπνού.

«Λόγω των Β.δυτικών ανέμων ο καπνός τις επόμενες ώρες ίσως είναι πιο έντονος. Κλείστε τα παράθυρα στις περιοχές που βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο. Από τους Αγίους Θεοδώρους, Κινέτα, Μέγαρα Σαλαμίνα, Αίγινα και σε όλη την Αττική. Το μέτωπο είναι μεγάλο. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν το πρωί. Ακολουθήστε μας και στην ομάδα μας» αναφέρει.

Όπως φαίνεται και από φωτογραφίες που ανεβάζουν οι χρήστες στα social media, ο καπνός είναι ορατός σε Πειραιά, Νότια Προάστια, Βόρεια Προάστια, καθώς και σε άλλες περιοχές.

Wild fire burning in Schinos Korinthos all night. Smoke and ash reach #Athens. Surrounding areas have been evacuate#Σχινο_Κορινθιας#Σχίνος#Greece pic.twitter.com/OMFIkPwXt2

— Christina Themelis (@tinathemelis) May 20, 2021