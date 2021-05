Ένα 12χρονο αγόρι συγκαταλέγεται στα θύματα στο Ισραήλ μετά την κατάρρευση εξέδρας σε συναγωγή, η οποία ήταν κατάμεστη με πιστούς. Το δεύτερο θύματα είναι ένας άνδρας 40 ετών, ενώ τουλάχιστον 213 άτομα τραυματίστηκαν.

Εκ των τραυματιών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα και ελικόπτερα του στρατού σε νοσοκομεία, τουλάχιστον 15 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα «Times of Israel».

Συγκλονίζουν τα βίντεο

Εκατοντάδες πιστοί είχαν συγκεντρωθεί για να τιμήσουν την εβραϊκή εορτή Σαβουότ (Πεντηκοστή) στη συναγωγή της πόλης Γκιβάτ Ζεέβ, βορειανατολικά της Ιερουσαλήμ.

Μεγάλη εξέδρα με καθίσματα υποχώρησε κάτω από τα πόδια τους με τους πιστούς να πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλο, όπως φαίνεται σε πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας που προβλήθηκαν σε ισραηλινά μέσα και κοινωνικά δίκτυα.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο των υπηρεσιών διάσωσης, η δομή ήταν «υπό κατασκευή».

Fire and Rescue services sent an email this morning to the relevant parties at the Givat Ze’ev local council, clarifying that the planned #Shavuot event at the #synagogue had not received approval from them due to ongoing construction. By @IdanzonshineEhttps://t.co/gHsoJJQDXa — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) May 16, 2021

Η Jerusalem Post αναφέρει πως οι υπηρεσίες είχαν ενημερώσει από το πρωί το τοπικό συμβούλιο του Γκιβάτ Ζέεβ ότι η προγραμματισμένη συγκέντρωση στη συναγωγή δεν είχε λάβει έγκριση εξαιτίας εν εξελίξει εργασιών.

Ο τοπικός δήμαρχος, ένας ανώτερος αξιωματικός της πυροσβεστικής και αστυνομικοί είπαν ότι η κατασκευή είχε προχωρήσει παρά την έλλειψη οικοδομικής άδειας και τις επίσημες προειδοποιήσεις ότι δεν είναι ασφαλής η ανέγερση κτηρίου στο σημείο.

«Η καρδιά μου είναι στα θύματα της καταστροφής του Γκιβάτ Ζέεβ. Οι δυνάμεις του στρατού, υπό τη διοίκηση του Εσωτερικού Μετώπου και της Πολεμικής Αεροπορίας, εργάζονται για να βοηθήσουν στην εκκένωση. Προσεύχομαι για την ασφάλεια των τραυματιών» έγραψε στο Twitter ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Μπένι Γκαντζ.

גבעת זאב,30 פצועים+2 החייאות 💡 pic.twitter.com/OOt5Kwv6d7 — Real News IL (@RealNewsIL) May 16, 2021

#Israel: Two dead, 50-60 injured after bleacher collapsed in an overcrowded synagogue in Givat Ze’ev pic.twitter.com/8EYNK2VIp2 — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) May 16, 2021

UPDATE: MDA says a 12-year-old boy is among two people killed in the Givat Ze’ev synagogue seating collapse incident. The other fatality is a 40-year-old man. 167 people have been evacuated to hospitals with injuries, the vast majority of them non-life threatening. pic.twitter.com/EWRo7Kwzjk — VINnews (@VINNews) May 16, 2021