Συγκλονίζουν νέα βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα και δείχνουν την κατάρρευση σαν χάρτινου πύργου, από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, του πολυώροφου κτιρίου στο οποίο στεγάζονταν τα γραφεία του Al-Jazeera, του Associated Press και άλλων μέσων ενημέρωσης, στην πόλη της Γάζας.

Με πρόσχημα ότι το εν λόγω κτίριο χρησιμοποιούσε η Χαμάς για στρατιωτικούς σκοπούς, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν τον βομβαρδισμό του πολυώροφου κτιρίου.

Οσοι εργάζονταν σε αυτό έζησαν σκηνές αγωνίας και τρόμου μέχρι να βγουν από το κτίριο, καθώς πριν τον βομβαρδισμό υπήρξε προειδοποίησε από το κράτος του Ισραήλ.

Ο διευθυντής του δικτύου Al-Jazeera κατήγγειλε «έγκλημα πολέμου» και απόπειρα «να σιωπήσουν τα μέσα ενημέρωσης».

Το Al Jazeera μετέδωσε ζωντανά τις εικόνες με τον πύργο να ισοπεδώνεται μέσα σε οκτώ δευτερόλεπτα…

Σοκαρισμένοι οι δημοσιογράφοι παρακολουθούσαν τη συγκλονιστική στιγμή από την αίθουσα σύνταξης του αραβικού τηλεοπτικού δικτύου, στο Κατάρ.

«Ω Θεέ μου!» ακούγεται να λέει δημοσιογράφος του Al Jazeera, όταν βλέπει το γιγαντιαίο κτίριο να μετατρέπεται σε σωρό από συντρίμμια.

BREAKING NEWS: Israeli air strike flattens media building with our @AlJazeera and AP offices .. we are watching it live as it unfolds. Beyond SHOCKED!!! No words. pic.twitter.com/PnIQXCap6Z

— Sara Khairat | سارة خيرت (@sarakhairat) May 15, 2021