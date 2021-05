Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν, το απόγευμα της Πέμπτης, στο διεθνές αεροδρόμιο του Ισραήλ, Μπεν Γκουριόν εν μέσω νέων βομβαρδισμών από ισραηλινές δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας, με μαχητές της τελευταίας να απαντούν κάνοντας ρίψη ρουκετών.

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανήρτησαν βίντεο στο οποίο διακρίνονται οι ταξιδιώτες να τρέχουν φοβισμένοι και πανικόβλητοι προς τα καταφύγιοα, αφού ρουκέτα από τη Χαμάς προσγειώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο.

