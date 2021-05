Περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης διαφαίνεται στη Λωρίδα της Γάζας, με τις ισραηλινές δυνάμεις να συνεχίζουν το σφυροκόπημα και τη συγκέντρωση αρμάτων και στρατιωτών στα σύνορα και τις επόμενες ώρες να προμηνύονται ιδιαίτερα κρίσιμες.

Σε αντίποινα της βροχής ρουκετών κατά ισραηλινών πόλεων, μεταξύ των οποίων και το Τελ Αβίβ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συγκεντρώνουν στρατό στην περιοχή που ελέγχει η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς. Ρεπορτάζ εντός και εκτός Ισραήλ δείχνουν ότι η κυβέρνηση της χώρας είναι αποφασισμένη να κλιμακώσει περαιτέρω την αντίδρασή της στις επιθέσεις των Παλαιστινίων που προκλήθηκαν από την εκδίωξη Μουσουλμάνων και τον εποικισμό περιοχών τους από Ισραηλινούς.

Οι ισραηλινές αρχές κάνουν λόγο ήδη για διάφορους βαθμούς προετοιμασίας χερσαίων επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Jerusalem Post, ο ισραηλινός επιτελάρχης αντιστράτηγος Αβίβ Κοχάβι έχει ήδη ετοιμάσει σχέδιο χερσαίας επέμβασης στη Γάζα και θα το υποβάλει εντός των επόμενων ωρών για έγκριση από την κυβέρνηση.

Όπως αναφέρει η ίδια εφημερίδα, ο ισραηλινός στρατός είναι διατεθειμένος να συνεχίσει τις επιθέσεις κατά της Χαμάς για αρκετές ημέρες ακόμη, εξ ου και έχουν κληθεί 7.000 έφεδροι.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου φέρεται να έχει απορρίψει την πρόταση κατάπαυσης του πυρός από τη Χαμάς, με τον ισραηλινό πρωθυπουργό να δηλώνει το βράδυ της Τετάρτης ότι «η εκστρατεία μας κάθε άλλο παρά έχει ολοκληρωθεί. Ό,τι δεν κάνουμε τώρα θα υποχρεωθούμε να το κάνουμε σε έξι μήνες. Το Ισραήλ δεν θα σταματήσει και δεν έχει συμφέρον να σταματήσει».

A 14-story building in Gaza City known to have housed several local media outlets, including Hamas-run Al-Aqsa TV, is hit in an Israeli strike https://t.co/uC3gecoQp3 pic.twitter.com/8TAZpMY7D5

— John Hudson (@John_Hudson) May 12, 2021