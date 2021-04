Εάν είσαι γυναίκα ηλικίας 18 έως 30 ετών και αναζητάς εργασία ή εάν εργάζεσαι στον κλάδο του τουρισμού, της οικονομίας, της αγροδιατροφής ή της κλωστοϋφαντουργίας, βοήθησε στην καταγραφή των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην αγορά εργασίας από τις εργαζόμενες γυναίκες παίρνοντας μέρος στη σχετική έρευνα που διεξάγει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η ActionAid Ελλάς στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “INTERNISA”. Συμπλήρωσε την έρευνα εδώ: https://www.surveymonkey.com/r/W6QPKZ3.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί 5 λεπτά περίπου.

Σκοπός του έργου “|INTERNISA” είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου συνεργειών μεταξύ εταιρειών από τους κλάδους του τουρισμού, της οικονομίας, της αγροδιατροφής και της κλωστοϋφαντουργίας και η δημιουργία ενός μηχανισμού που θα συνδέει την προσφορά και τη ζήτηση εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού μέσω ψηφιακών εργαλείων.

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η ανάδειξη των δεξιοτήτων που εντοπίζετε ότι απαιτούνται όταν αναζητάτε εργασία ή ως εργαζόμενες στον κλάδο. Με βάση τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνα, σε συνδυασμό με τα ευρήματα και άλλων παράλληλων ερευνών, θα αναπτυχθούν παρεμβάσεις για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των νέων άνεργων γυναικών.

Στα επόμενα στάδια υλοποίησης του προγράμματος, εάν το επιθυμείτε, θα έχετε πρόσβαση σε δωρεάν εκπαιδεύσεις, καθώς επίσης και στην πλατφόρμα διασύνδεσης με εταιρείες των κλάδων αυτών, από χώρες της Ευρώπης και της Μεσογείου.

Το έργο “INTERNISA” ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020 και η διάρκειά του είναι 30 μήνες. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “ENI CBCMED” και την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται υπό το συντονισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σε συνεργασία με το “Al- Balqa Applied University” στην Ιορδανία, το “Catalan Youth Agency” και το “Andalusian Federation of Towns and Provinces” στην Ισπανία, την “SQLI Services” στην Τυνησία, το “Chamber of Commerce, Industry and Agriculture of Beirut and Mount Lebanon” στο Λίβανο, την “ActionAid” Παλαιστίνης και το “Arrezzo Innovazione” στην Τοσκάνη.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο “INTERNISA” : http://www.enicbcmed.eu/projects/internisa