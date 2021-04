Μιλάμε για έναν… εξωγήινο παίκτη, ο οποίος, όπου βρεθεί και όπου σταθεί, προσφέρει θέαμα και όμορφες στιγμές.

Ο λόγος για τον Λούκα Ντόντσιτς.

Ο σταρ των Ντάλας Μάβερικς είναι ένας καταπληκτικός μπασκετμπολίστας. Γνωστό αυτό.

Που κάνει υπέροχα πράγματα στα παρκέ. Γνωστό κι αυτό.

Αλλά στο ζέσταμα του αγώνα των Μάβερικς με τους Φιλαδέλφεια Σίξερς μάς έδειξε και τα πλούσια ποδοσφαιρικά του χαρίσματα.

Ο Ντόντσιτς λοιπόν έκανε μερικά εξαιρετικά ποδοσφαιρικά κόλπα με την μπάλα του μπάσκετ λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης. Κόλπα που θύμισαν Ζλάταν και Κριστιάνο θα λέγαμε.

Ωστόσο, δεν τελειώνει εδώ η ιστορία.

Ο Ντόντσιτς, για… κερασάκι στην τούρτα, μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής επίδειξης πέτυχε ένα επικό καλάθι.

Ευστόχησε σε ένα απίστευτο σουτ πίσω από την μπασκέτα και τους… τρέλανε όλους.

Απολαύστε το σχετικό στιγμιότυπο:

Some pregame Luka magic ahead of @dallasmavs action at 7:30 PM ET on ESPN. pic.twitter.com/8nJcuGTZRE

— NBA (@NBA) April 12, 2021