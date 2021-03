Αποκαλύψεις για δύσκολες στιγμές της ζωής της και περιστατικά που τη σημάδεψαν κάνει η Σάρον Στόουν στα νέα της απομνημονεύματα, με τίτλο «The Beauty of Living Twice».

Μεταξύ άλλων, η 63χρονη σήμερα Σάρον Στόουν αναφέρεται στο εγκεφαλικό που υπέστη πριν από 20 χρόνια, και που την οδήγησε στο κατώφλι του θανάτου, αλλά και στη σεξουαλική κακοποίηση που λέει ότι υπέστη όταν ήταν ήταν παιδί από τον παππού της.

‘The Beauty of Living Twice,’ actress @sharonstone‘s memoir, is devastating but also hopeful @AAKnopf @ArrowsmithUSA https://t.co/bCZPGf7nmS

— Post Book World (@BookWorld) March 29, 2021