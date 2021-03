Η Σάρον Στόουν είναι μία από τις σταρ του Χόλιγουντ για την οποία έχουν χυθεί τόνοι μελάνι.

Το κοινό την λάτρεψε αμέσως και πολυβραβευμένοι σκηνοθέτες την εμπιστεύτηκαν σε ρόλους που η ίδια ενσάρκωσε με τεράστια επιτυχία.

Ποιοι ήταν όμως εκείνοι που η ίδια η ηθοποιοί θεωρεί ότι καθόρισαν την πορεία της στην υποκριτική;

Σε πρόσφατη συνέντευξή της η Σάρον Στόουν ανέφερε ότι ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, Μάρτιν Σκορσέζε δημιουργεί «χώρο» για να ακμάσουν οι ηθοποιοί του.

Η Σάρον Στόουν πρωταγωνίστησε στην ταινία «Basic Instinct» του Βερχόβεν το 1992 και στο φιλμ «Casino» του Σκορσέζε, το 1995, με την ίδια να παραδέχεται ότι και οι δύο σκηνοθέτες της έδωσαν τις καλύτερες συμβουλές για την καριέρα της.

