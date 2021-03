Καθυστερημένη ή άστατη περίοδος; Η πανδημία μπορεί να ευθύνεται, σύμφωνα με νέα επιστημονικά δεδομένα.

Η πανδημία αποτελεί μια πρωτόγνωρη περίοδο για τους περισσότερους ενώ το τελευταίο πράγμα που χρειάζεστε είναι η καθυστερημένη ή ακόμα και η άστατη περίοδος. Ποιος είναι λοιπόν, ο ένοχος; Οι ορμόνες, το στρες ή ακόμα και οι όχι τόσο ποιοτικές διατροφικές επιλογές;

Αν και πιστεύουμε ότι η περίοδος είναι άμεσα συνδεδεμένη με την μήτρα, στην πραγματικότητα ρυθμίζεται από την βαθύτατη σύνδεση εγκεφάλου – μήτρας. Ο υποθάλαμος, περιοχή του εγκεφάλου, στέλνει ορμόνες σε έναν αδένα στη βάση του εγκεφάλου που ονομάζεται υπόφυση.

Αυτές οι ορμόνες δίνουν σήμα στον εγκέφαλο να απελευθερώσει τις ορμόνες που είναι υπεύθυνες για τη διέγερση των ωοθηκών σας, οι οποίες με τη σειρά τους «ειδοποιούν» την μήτρα.

H κορτιζόλη, γνωστή και ως ορμόνη του στρες, παράγεται επίσης από τον εγκέφαλο και μπορεί να επηρεάσει τις διαδικασίες αυτές, με αποτέλεσμα την καθυστερημένη, χαμένη, επώδυνη ή συνολικά άστατη περίοδο.

