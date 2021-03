Η δεύτερη μεγάλη αμμοθύελλα που έπληξε την Κίνα μέσα σε λιγότερο από ένα δεκαπενθήμερο, κατάφερε να αντιστρέψει τα χρώματα σε ήλιο και ουρανό, «βάφοντας» τον ήλιο μπλε και τον ουρανό κίτρινο.

Το πρωί της Κυριακής το Πεκίνο ξύπνησε τυλιγμένο σε πυκνή σκόνη με εξαιρετικά υψηλά επίπεδα επικίνδυνων σωματιδίων.

A second massive sandstorm in two weeks enveloped Beijing in thick dust, pushing pollution levels off the charts. Read more https://t.co/e1JRErCLbo pic.twitter.com/9Ek1FJgtYo

Blue sun in Beijing’s sand storm today. The left pic is the Forbidden City and the right pic is CBD pic.twitter.com/5CbDFHHjNZ

The sun shot from the corner tower of the Forbidden City in central Beijing.

Another #Sandstorm moves through the city on Sunday. pic.twitter.com/jv8yyWCxpS

— Culture Express (@_cultureexpress) March 28, 2021