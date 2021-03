Ο «Μούσιας» πραγματοποίησε μια ακόμη καταπληκτική εμφάνιση, καθώς πέτυχε 44 (!) πόντους στη νίκη εναντίον των Ντιτρότι Πίστονς με 113-111.

Έπειτα από την λήξη της αναμέτρησης, ο Αμερικανός γκαρντ ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι βρίσκεται στη συζήτηση για το βραβείο του MVP της κανονικής περιόδου με την απάντησή του να είναι κάπως.. αφοπλιστική: «Αν πιστεύω αν ανήκω στην συζήτηση; Αισθάνομαι ότι είμαι ο MVP.

Εννοώ ότι είναι αρκετά απλό. Δεν μου αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου, θα το αφήσω εκεί. Αλλά οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους, ενώ παράλληλα νικάμε κιόλας».

Τέλος, ο Χάρντεν με τη φανέλα των Μπρούκλιν Νετς μετράει 25.4 πόντους, 11.5 ασίστ και 8.7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, ενώ η ομάδα του έχει ρεκόρ 24-7.

«I feel like I am the MVP» – James Harden pic.twitter.com/7zTAFGxcQ3

— Nets Videos (@SNYNets) March 27, 2021