Επιστολή στην οποία η αείμνηστη πριγκίπισσα Νταϊάνα αναφέρεται στην πεθερά της, βασίλισσα Ελισάβετ ως «αφεντικό», πουλήθηκε στην Κορνουάλη έναντι 8.700 λιρών.

Η χειρόγραφη επιστολή ήταν μέρος συλλογής από 36 επιστολές της Νταϊάνα που πωλήθηκαν σε δημοπρασία έναντι 82.000 λιρών συνολικά.

Ανήκαν στον οικογενειακό φίλο Ρότζερ Μπραμπλ, από τον οποίο η Νταϊάνα ζητούσε υποστήριξη και συμβουλές κατά τη διάρκεια των δυσκολιών που αντιμετώπιζε στον γάμο της.

Ανάμεσά τους ήταν ένα ευχαριστήριο σημείωμα για το μεσημεριανό γεύμα που είχαν το 1996.

Στην επιστολή που έσπασε κάθε ρεκόρ πώλησης και η οποία γράφτηκε στις 19 Οκτωβρίου του 1995, η Νταϊάνα έγραφε ότι φοβόταν ότι καθυστέρησε τον κ. Bramble, που τότε ήταν Ύπατος Σερίφης του Westminster, σε ραντεβού του με τη Βασίλισσα.

«Απλώς ελπίζω ότι η άφιξή σας στο Westminster Abbey ήταν πριν από το αφεντικό (σ.σ. τη βασίλισσα) κι αν όχι, περιμένω να με αναφέρετε στις δικαιολογίες!», του είχε γράψει η Νταϊάνα.

«Ένας από τους ισχυρότερους πλειοδότες αγόρασε πολλές επιστολές, πρόκειται για έναν σοβαρό συλλέκτη της Νταϊάνα με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά είχαμε επίσης μεγάλες προσφορές από συλλέκτες στην Αμερική. Οι άνθρωποι αγαπούν τη Νταϊάνα, ήταν εξαιρετικά δημοφιλής», δήλωσε μετά το τέλος της δημοπρασίας η υπεύθυνη του οίκου δημοπρασιών», ανέφερε η Μίμι Κόνελ Λέι υπεύθυνη του οίκου δημοπρασιών David Lay.

Πιο πολύ σαν αφεντικό παρά σαν γιαγιά βλέπει τη βασίλισσα Ελισάβετ όμως και ο πρίγκιπας Χάρι και βλέποντας τη συγκεκριμένη επιστολή, αυτό δε μας κάνει εντύπωση.

Όπως είχε εξομολογηθεί ο ίδιος, σε συνέντευξη για τα 90ά γενέθλια της βασίλισσας:

«Εξακολουθώ να την βλέπω περισσότερο ως τη Βασίλισσα παρά ως τη γιαγιά μου. Όπως ο καθένας έχει αυτό τον τεράστιο σεβασμό για το αφεντικό του. Εγώ την βλέπω πάντα ως το αφεντικό μου. Και ελάχιστες φορές ως γιαγιά».

There’s a reason the British royal family is called «the firm» and Queen Elizabeth its «boss.» By quitting the family business, Prince Harry and Meghan have undermined that institution | Analysis by @LaurenMoorhouse and @MaxFosterCNN https://t.co/Y7NcTXDsbr

— CNN International (@cnni) January 12, 2020