Σε προκλητικό τόνο κινήθηκε η απάντηση της Άγκυρας μετά το αμερικανικό «φρένο» στην εμπρηστική πολιτική από μέρους της Τουρκίας.

«Στην Ανατολική Μεσόγειο οι ΗΠΑ θα πρέπει να συμπεριφερθούν αμερόληπτα. Δεν πρέπει να αφήσουν περιθώριο στις χώρες που θέλουν να εγκλωβίσουν την Τουρκία» δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Φουάτ Οκτάι.

«Έχουμε περιθώριο να συνεργαστούμε. Δεν θα φέρουν αποτέλεσμα οι απειλές, όπως »δεν θα προμηθευτείτε S-400, δεν θα τους χρησιμοποιήσετε». Πρέπει να σταματήσουν αυτή την απειλητική στάση» πρόσθεσε, σύμφωνα με το ΣΚΑΪ.

Σημειώνεται πως η Τουρκία βρέθηκε στο στόχαστρο του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Αντονι Μπλίνκεν, κατά τη διάρκεια της πρώτης ομιλίας που πραγματοποίησε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας επέκρινε την Αγκυρα για την παραβίαση του ελληνικού εναέριου χώρου αλλά και γενικότερα για τις προκλητικές ενέργειες στις οποίες έχει προβεί το τελευταίο διάστημα εναντίον της χώρας μας.

Οπως εξήγησε, οι συγκεκριμένες κινήσεις σε συνδυασμό με την απόκτηση του ρωσικού συστήματος S-400 δεν συνάδουν με τις νατοϊκές δεσμεύσεις της Τουρκίας.

US Secretary of State says the Biden administration looked at Turkey’s actions in East Med with concern regarding energy resources and maritime rights

He also says Turkey’s actions violated int’l law and they called them out

— Yunus Paksoy (@yunuspaksoy) March 10, 2021