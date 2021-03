Το Twitter επιβεβαίωσε προσφάτως ότι εργάζεται πάνω σε μια επιλογή για την ακύρωση της δημοσίευσης ενός tweet (undo send), αμέσως μετά την αποστολή του.

Πιο συγκεκριμένα, ένας εκπρόσωπος τύπου του κολοσσού, με έδρα την Καλιφόρνια, επιβεβαίωσε πως δοκιμές βρίσκονται σε εξέλιξη, αφότου μια αναλύτρια, η Τζέιν Μάντσουμ Γουόνγκ, αποκάλυψε την εν λόγω πληροφορία στο Twitter. Η ίδια δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο οθόνης με το πως θα μπορούσε να μοιάζει η συγκεκριμένη λειτουργία.

Μια μπλε μπάρα θα μπορούσε να εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της αποστολής του tweet, δίνοντας λίγα δευτερόλεπτα στον χρήστη να «ακυρώσει» το μήνυμά του, προτού εξαντληθεί το χρονόμετρο. Η λειτουργία «ακύρωση» θα επέτρεπε τη διόρθωση ενός προβλήματος αμέσως, χωρίς να προκύπτουν επιπλοκές στην περίπτωση τροποποίησης, αφότου ένα μήνυμα έχει γίνει ήδη retweet, για παράδειγμα.

Θα έμοιαζε με μια παρόμοια επιλογή που υπάρχει στο Gmail, την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Google. Από την άλλη, το Twitter δεν έδωσε κάποια ένδειξη σχετικά με μια πιθανή ημερομηνία έναρξης της συγκεκριμένης λειτουργίας. Όμως, όπως μεταδίδουν αμερικανικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, η υπηρεσία αυτή θα μπορούσε να διατεθεί στους μελλοντικούς χρήστες επί πληρωμή.

Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 5, 2021