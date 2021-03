Ο Άλις Κούπερ βλέπει λαμπρό μέλλον για τη ροκ μουσική, πράγμα με το οποίο ο Τζιν Σίμονς των «KISS», μάλλον δεν συμφωνεί.

Συγκεκριμένα με αφορμή μια νέα συνέντευξη του Άλις Κούπερ, στο NME, ο ροκ σταρ απάντησε σε πρόσφατα σχόλια του Τζιν Σίμονς για το ότι «η ροκ είναι νεκρή».

Ο Σίμονς, τραγουδιστής και μπασίστας, συνιδρυτής του θρυλικού συγκροτήματος, δισκογραφικός παραγωγός και επιχειρηματίας, εξήγησε στη Gulf News τον περασμένο μήνα ότι «αυτό συμβαίνει επειδή τα νέα συγκροτήματα δεν έχουν αφιερώσει χρόνο για να δημιουργήσουν αίγλη, ενθουσιασμό και επικά πράγματα».

Planet Rock’s very own @alicecooper has refuted KISS bassist Gene Simmons’ unrelenting claims that rock music is «dead».

Who do you side with? https://t.co/U2ALLbzk3G

— Planet Rock (@PlanetRockRadio) March 4, 2021