Οι «Ανυπότακτες Καρδιές» ή «Rebelde Way». Ήταν η πιο δημοφιλής αργεντίνικη σειρά στην ελληνική τηλεόραση την εποχή 2005-2007 που οι σημερινοί 30ρηδες και λίγο μικρότεροι θυμόμαστε με νοσταλγία και χαμόγελο. Οι βασικοί χαρακτήρες της σειράς ήταν οι Μία Κολούτσι, Πάμπλο Μπουσταμάντε, Μαρίζα Σπιρίτο και Μανουέλ Αγκίρε, οι οποίοι ζούσαν εσώκλειστοι στο ιδιωτικό σχολείο ‘Elite Way’.

Οι τέσσερις πρωταγωνιστές βρίσκονταν καθημερινά αντιμέτωποι με εφηβικούς έρωτες, φιλίες, προβληματικούς γονείς και υποχρεώσεις, στην προσπάθεια να βρουν τον εαυτό τους. Ο έρωτας και το τραγούδι ήταν αυτό που τους ένωσε, αφού στη συνέχεια έφτιαξαν το δικό τους συγκρότημα, τους «Erreway».

Τόσο για χάρη της σειράς, όσο και για τις συναυλίες που ακολούθησαν, είχαν βγει πολλά τραγούδια τους, που σαφώς και τα είχαμε μάθει απέξω, αφού κυκλοφόρησαν και μεταγλωττισμένα.

Οι τέσσερις πρωταγωνιστές είχαν παραδεχθεί ότι διατηρούσαν σχέση και στην πραγματικότητα, πράγμα που ξετρέλαινε τους εφήβους τηλεθεατές, οι οποίοι ταυτίζονταν εντελώς με τις ιστορίες τους, τα φιλιά, τις παρεξηγήσεις τους…

Η μεγάλη επιτυχία της σειράς οδήγησε σε πολλά remakes (Μεξικό, Ινδία, ΗΠΑ, Προτογαλία, Χιλή κ.α) , με το πιο επιτυχημένο να είναι εκείνο του Μεξικού, με όνομα «Rebelde» και το συγκρότημα «RBD». Η ιστορία πέρα των πολύ μικρών αλλαγών, ήταν η ίδια. Η αλήθεια όμως είναι, ότι σαν το πρωτότυπο δεν έχει κι ούτε θα έχει ποτέ, αφού οι συγκεκριμένοι πρωταγωνιστές είχαν μιλήσει στην ψυχούλα μας!

Το Netflix, λοιπόν, αποφάσισε τώρα να αναλάβει και τις «Ανυπότακτες Καρδιές»! Μέσω μιας επίσημης ανακοίνωσης στο λογαριασμό του στο Twitter, έδωσε τρελή χαρά σε τόσους και τόσους φαν…

Rebelde is coming back!

In 2022, head back to Elite Way School as a new generation of students hope to win the Battle of the Bands. pic.twitter.com/UlBuKw1fyP

— Netflix (@netflix) March 1, 2021