Σάλος έχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με την έφοδο της αστυνομίας στα γραφεία του «Καμπ Νόου» και τη σύλληψη του πρώην προέδρου της Μπαρτσελόνα, Ζοπέπ Μαρία Μπαρτομέου.

Η αστυνομική ομάδα «Mossos» μπήκε μέσα στα γραφεία του συλλόγου και ανέκρινε όλους όσους βρισκόντουσαν εκεί και έβαλε… χειροπέδες και στον CEO του συλλόγου, Όσκαρ Γκράου, για την υπόθεση «Barcagate».

Θέση για το θέμα, πήρε και ο υποψήφιος πρόεδρος των «μπλαουγκράνα», Ζουάν Λαπόρτα, με τον Καταλανό δικηγόρο να ξεκαθαρίζει με τον δικό του τρόπο, πως η υπόθεση έχει να κάνει με τον Μπαρτομέου και όχι με την Μπαρτσελόνα…

«Είναι λάθος να βάζουμε την Μπαρτσελόνα μέσα σε όλο αυτό. Η υπόθεση δεν έχει να κάνει με το Barcagate αλλά με το… Bartogate», ανέφερε ο Λαπόρτα ο οποίος είναι το μεγάλο φαβορί για τις ερχόμενες διοικητικές εκλογές των «μπλαουγκράνα», που είναι προγραμματισμένες για την Κυριακή (7/3)!

Joan Laporta: “We want to show our utmost and maximum respect for judicial and police actions & also for the presumption of innocence. We regret to see such events that damage the image and reputation of the club» @partidazocope #FCB 🚔

— Reshad Rahman ✆ (@HagridFCB) March 1, 2021