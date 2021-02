«Τέλος» στα φασαριόζικα παιδάκια και στους κουτσομπόλιδες της γειτονιάς, βάζει μια νέα ιστοσελίδα.

Ο ηλεκτρονικός χάρτης «Dorozoku» της Ιαπωνίας ήρθε για να προφυλάξει τους κατοίκους της χώρας από έναν μεγάλο, για την κουλτούρα τους, εχθρό: τη φασαρία.

Στον εν λόγω χάρτη μαρκάρονται με μεγάλους, χρωματιστούς κύκλους οι γειτονιές που είναι διαβόητες για δύο πράγματα: τα φασαριόζικα παιδιά και τους ενήλικες που κουτσομπολεύουν δημοσίως.

Noisy kids in the street. A couple arguing in their home. People gathered on the sidewalk, gossiping. Would you consider these things noise pollution?

A new Japanese website collects anonymous gripes about loud neighbors and pins each grievance on a map. https://t.co/IEZQ1gonBC

— The New York Times (@nytimes) February 25, 2021