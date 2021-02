Η υπόθεση του Χακάν Αϊσάλ, του 40χρονου άνδρα από την Τουρκία που κατηγορείται ότι έσπρωξε την 32χρονη έγκυο γυναίκα του από έναν γκρεμό προκειμένου να εισπράξει την αποζημίωση από την ασφάλεια ζωής της, βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής, όχι μόνο στα τουρκικά μέσα αλλά και στα διεθνή.

Τα τελευταία 24ωρα μάλιστα ήρθε στο φως ένα βίντεο, το οποίο σύμφωνα με τη Sun τράβηξε τουρίστας την ημέρα της φερόμενης δολοφονίας, στον επίμαχο γκρεμό κοντά στην «Κοιλάδα των Πεταλούδων», στα Μούγλα της Τουρκίας.

Final moments of pregnant wife ‘pushed to her death by husband after he duped her into posing for selfie on cliff-edge’

Hakan Aysal, 40, allegedly threw his wife Semra Aysal off cliff in Mugla, Turkey

Claimed he lured seven-month pregnant wife to pose for a selfie on cliff-edge pic.twitter.com/Pv2Rs94hri

— MassiVeMaC (@SchengenStory) February 23, 2021