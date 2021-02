Την περασμένη εβδομάδα ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ εγκατέλειψε το Τέξας και μαζί τους πολίτες που υπέφεραν από την σφοδρή χιονοθύελλα για να ταξιδέψει μαζί με την οικογένειά του στο ηλιόλουστο Κανκούκ, στο Μεξικό.

Επρόκειτο για μια προφανή κρίση για τη πολιτεία με την κακοκαιρία να φήνει πίσω της δεκάδες νεκρούς και χιλιάδες σπίτια χωρίς νερό και ρεύμα.

Ο ίδιος προφασίστηκε πως οι μικρές του κόρες είχαν ζητήσει επίμονα το ταξίδι και πως εκείνος ως «καλός μπαμπάς» τις συνόδευσε στο Μεξικό με σκοπό να τις αφήσει εκεί σε φίλους και έπειτα να επιστρέψει στο Τέξας την επόμενη μέρα.

Κανείς δεν φάνηκε να πιστεύει τον Κρουζ ενώ λίγο αργότερα δημοσιεύτηκαν και λεπτομέρειες σχετικά με τα αεροπορικά του εισιτήρια που κατέρριπταν πλήρως την δικαιολογία του.

Το ψέμα του Τεντ Κρουζ εξέθεσε και μια σειρά μηνυμάτων που διέρρευσαν. Πρόκειται για γραπτά μηνύματα από την ομαδική συνομιλία της συζύγου τους με τις γειτόνισσές της.

Η ίδια φαίνεται πως είχε προσκαλέσει τις «αγαπούλες» (όπως ήταν το όνομα της ομαδικής συνομιλίας) στο Ritz-Carlton του Κανκούν, μαζί με την ίδια και τον σύζυγό της.

Στα μηνύματα η σύζυγος του Κρουζ φαίνεται να λέει πως το σπίτι τους στο Χούστον είναι «κατάψυξη» ενώ δίνει λεπτομέρειες για το επικείμενο ταξίδι.

Η Χάιντι Κρουζ δηλώνει τώρα εκνευρισμένη για την παραβίαση των προσωπικών της δεδομένων.

