Σοκ προκαλεί μία φρικτή δολοφονία στην Τουρκία με μία έγκυο γυναίκα.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την Mirror, ο σύζυγός της 32χρονης Τουρκάλας την έριξε από τον γκρεμό προκειμένου να εισπράξει την ασφάλεια ζωής της. Ο 40χρονος σκότωσε την 7μηνων γυναίκα του ενώ βρίσκονταν σε διακοπές και μόλις είχαν βγάλει μία selfie.

Η 32χρονη Semra Aysal σκοτώθηκε τον Ιούνιο του 2018 ενώ ήταν διακοπές με τον 40χρονο σύζυγό της, Hakan Aysal.

Σύμφωνα με τις Αρχές ο 40χρονος έριξε στον γκρεμό την 7μηνων έγκυο γυναίκα του προκειμένου να εισπράξει τα χρήματα από την ασφάλεια ζωής της.

Prosecutors are convinced the motive for the murder was life insurance money valued at 400,000 Turkish Lira (KSh 6.2 million), which had husband Hakan Aysal as the sole beneficiary.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, ο Hakan Aysal είχε κάνει ασφάλεια ζωής στην 32χρονη σύζυγό του λίγους μήνες πριν να την δολοφονήσει.

Turkish prosecutor accuses man of pushing wife off cliff for insurance money Turkish prosecutors said in an indictment that a man named Hakan Aysal pushed his wife off of a cliff to collect insurance money. Aysal reportedly set up an accident insurance…

