Η γερουσιάστρια Λόρεν Μπόμπερτ αντιτίθεται σε έναν συγκεκριμένο νέο κανονισμό του Κογκρέσου: Την τοποθέτηση ανιχνευτών μετάλλων στην είσοδο.

Η νεοεκλεγείσα γερουσιάτρια από το Κολοράντο απάντησε στην ερώτηση: «Πώς είναι η πρώτη σου χρονιά στη δουλειά;» με μια επίθεση στην πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι και τους νέους κανονισμούς της. Ορισμένοι από αυτούς σχετίζονται με την αποτροπή της εξάπλωσης του κοροναϊού, ενώ άλλοι οφείλονται στην εισβολή στο Καπιτώλιο.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι όταν ερωτήθηκε πώς αισθάνεται που δεν μπορεί πλέον να παίρνει μαζί της το όπλο της… υποστήριξε ότι εξακολουθεί να το κάνει.

