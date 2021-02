Τα γενέθλιά του έχει σήμερα ο Κώστας Κουφός, με τους Ερυθρόλευκους να κάνουν έκπληξη στον διεθνή σέντερ.

Πριν την έναρξη της προπόνησης, έφεραν στο παρκέ του ΣΕΦ μια τούρτα με κεράκια και ευχήθηκαν χρόνια πολλά στον νέο τους συμπαίκτη, ο οποίος σήμερα προπονήθηκε μαζί τους για πρώτη φορά.

Οι Πειραιώτες τραγούδησαν το «Happy Birthday» στον Κουφό, ο οποίος σήμερα έγινε 32 ετών. «Χρόνια Πολλά, Κώστα, καλώς όρισες», του είπαν μεταξύ άλλων οι συμπαίκτες του, οι οποίοι τον υποδέχθηκαν με τον καλύτερο τρόπο στην ομάδα.

Μετά την τούρτα – έκπληξη, ο διεθνής σέντερ έπιασε αμέσως δουλειά και προπονήθηκε για πρώτη φορά υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα. Μάλιστα, δεν αποκλείεται αύριο να βρίσκεται στην 12άδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, καθώς υπάρχει λειψανδρία στους σέντερ, μετά τον τραυματισμό του Χασάν Μάρτιν.

Let’s light the candles and celebrate this special day of your life. Happy birthday @kostakoufos ! 🎂🥳🎉 #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/0K0rIT79wD

